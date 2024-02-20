O anlar kameraya yansıdı: Silahlı ve sopalı meydan kavgası!

Kartal’da 2 grup arasında meydan kavgası çıktı. Silah ve sopaların konuştuğu kavgada bir kişi silahın kabzası ile karşı tarafa vurarak bayılttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:49
O anlar kameraya yansıdı: Silahlı ve sopalı meydan kavgası!
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İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Soğanlık Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında 2 grup arasında kavga çıktı.

BİR KİŞİ BAYILDI!

Silah ve sopalarında olduğu kavgada gruplar birbirlerine girdi. Şahıslardan biri silahın kabzası ile karşı tarafın yüzüne vurdu. Yüzüne darbe alan kişi bayılarak yere düştü.

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Olaya dahil olan kadınlar kavgayı ayırmak isterken kenarda bulunan mahalleliler kavgayı izlemekle yetindi.

O anları ise, balkonda oturan bir yurttaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


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