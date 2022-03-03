Beşiktaş'ta ünlü otelin 7'nci katından düşen kadın ağır yaralandı
Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ünlü bir otelin 7'nci katından düşen kadın ağır yaralandı. Kadının düştüğü sırada yanında bulunan ve yüzünde darp izleri olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 01.15 sıralarında Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerindeki ünlü bir otelde meydana geldi.
İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, otelin 7'nci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YÜZÜNDE DARP İZLERİ BULUNAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edilen bir erkek, polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre inceleme yaptı. Çiftin olay öncesinde otelin yanında bulunan bir gece kulübünde tartıştıkları iddia edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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