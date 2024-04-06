Düzce'de apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de 5 katlı apartmanında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:13
Düzce'de apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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Mergiç Mahallesi 2158. Sokak'taki apartmanın en üst katındaki Y.G'ye ait dairenin mutfağında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları dairedeki yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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