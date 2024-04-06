Burdur'da fabrika yangını

Burdur'un Bucak ilçesindeki organize sanayi bölgesinde plastik çocuk oyun grubu üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:42
Burdur'da fabrika yangını
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Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde çocuk oyun grubu üreten bir fabrikada saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Plastik ürünlerin yeri aldığı fabrikada alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Bölgeye Burdur Belediyesi ile çevre ilçe ve beldelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.


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