Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:30

Güncelleme: 27.07.2023 - 07:42

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda Yıldız Sarayı'nın hemen yanında bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale Yıldız Sarayı'nda nöbet tutan özel harekat polisleri tarafından yangın tüpleri ile yapıldı.

TARİHİ CAMİDE HASAR OLUŞTU

Yangın olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında camide hasar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.