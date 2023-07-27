Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın!

BEŞİKTAŞ, Yıldız Sarayı yolunda bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, camide hasar meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 07:30
Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın!
Abone Ol google-news

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda Yıldız Sarayı'nın hemen yanında bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale Yıldız Sarayı'nda nöbet tutan özel harekat polisleri tarafından yangın tüpleri ile yapıldı.

TARİHİ CAMİDE HASAR OLUŞTU

Yangın olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sırasında camide hasar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii Yangın

İlgili Haberler

Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor...

Çanakkale'de orman yangını: Müdahale sürüyor...
Ödemiş’teki yangın kontrol altına alındı

Ödemiş’teki yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

En Çok Okunan Haberler