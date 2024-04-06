Besni’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 4 kişi uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:25
Besni’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Abone Ol google-news

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada uyuşturucu bulunduran ve satışını yapan kişilere operasyon düzenlendi.

Ekipler, M.G., A.E., C.O. ve H.G. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslarda 2.27 gram metamfetamin maddesi, 0,84 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili işlemler sürüyor.


adıyaman haberleri

İlgili Haberler

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Bodrum'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Bodrum'da uyuşturucuya 4 tutuklama
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu!

Erzincan’da uyuşturucu operasyonu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!

Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Özlem Zengin görevden mi alındı? AKP'den açıklama geldi!

Özlem Zengin görevden mi alındı? AKP'den açıklama geldi!
Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!

Karar verildi: Ardahan’da seçimler yenilenmeyecek!
Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı

Şanlıurfa otogarında silahlı çatışma: 1 ölü 2'si polis 10 yaralı
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 6 Nisan 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor! 6 Nisan 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika... Rakibini ikiye katlamıştı! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son Dakika... Rakibini ikiye katlamıştı! Mansur Yavaş mazbatasını aldı
İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!

İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!