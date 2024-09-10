Beste Ayşegül Yeşilyurt cinayetinin davası görüldü: Haksız tahrik indirimi uygulandı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 15:09

Güncelleme: 10.09.2024 - 15:09

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde öldürme suçunu işledikleri belirtildi. Emrah Çil'in kasten öldürme ve Erkan Meşe'nin ise boşandığı eşi kasten öldürmek suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanık Erkan Meşe duruşmada yaptığı savunmada, "Kolluk kuvvetlerinde verdiğim savunma geçerlidir. O gün tartışma konusu yok yereydi. Beste kız arkadaşımı kıskandı saldırdı hakaret etti. Üzerime geldiği için şişeyi demire vurdum, şişe kırıldı. Boynunu tutuyordu, yaralandığı düşündüm sonra düştü kaldı. Bilerek yaptığım bir şey değil. Benim amacım velayet konusunu konuşmaktı. Olayın ardından kendime geldiğimde Emrah kaçmıştı" dedi. Meşe, "Emrah ile velayet konusunda konuştuk olaydan 3 gün önce. Emrah, Beste'nin çıplak resimlerinin olduğunu ve velayetin ondan olmaması gerektiğini söyleyerek velayet konusunda yardımcı olacağını söyledi. 3 gün sonra da bu olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

ŞİŞEYİ VURUP SALLADI

Sanık Emrah Çil ise, "Bu olayda ne kadar sanık olduğum iddia edilse de tanığı oldum olayın. Eve çağrıldığımda aralarındaki velayet konusunu çözmek amacıyla gittim. Eve gittiğimde velayet konusunu konuştuk. Erkan kız arkadaşıyla telefonda konuşurken bir tartışma yaşadılar Beste ile. Beste 'Erkan beni buraya neden çağırdın' diyerek tartıştı" ifadelerini kullandı. Çil, Meşe'nin olay anında şişeyi yere vurup salladığını belirtti. Çil, "Beni de öldürmeye teşebbüs etti" ifadelerini kullandı. Çil, olayın ardından gitmesine ilişkin, "Eve gidip kıyafet değiştirdim sonra ifade vermeye gideyim dedim" ifadelerini kullandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Yeşilyurt'un annesi Meltem Yeşilyurt, "Olaydan birkaç gün önce Emrah Çil kızımı darp etti. Uzaklaştırma kararı aldı kızım" dedi.

Yeşilyurt'un ağabeyi Metin Yeşilyurt, "Emrah Çil olaydan önce kardeşimin kolunu kırmıştı. Kardeşimi de sürekli tehdit ediyormuş" dedi.

İKİSİNİN DE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ

Savcı mütalaasında sanık Erkan Meşe'nin haksız tahrik altında cezalandırılmasına, Emrah Çil'in de beraatini talep etti. Yeşilyurt'un avukatı Aylin Ünver, "Haksız tahrike katılmıyoruz. İkisinin de cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

SANIĞA BERAAT

Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak Erkan Meşe'ye 16 yıl 8 ay ceza verirken, Emrah Çil için ise beraat kararı verdi. Avukat Aylin Ünver kararın ardından üst mahkemeye gideceklerini açıkladı.