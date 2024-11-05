Metin Lokumcu davası İstinaf’a taşındı

Artvin Hopa’da 2011’de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi hidroelektrik santrallarına (HES) karşı yapılan protestolar sırasında polisin yoğun biber gazı kullanması sonucu fenalaşan emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Konuya ilişkin görülen dava yargılanan 13 polis beraat etti.

Metin Lokumcu davası İstinaf’a taşındı
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Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 05.11.2024 - 04:00

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı gerekçeli kararda Lokumcu’nun yaşamını yitirmesinin yoğun gazdan olmadığı ifade edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Bilimsel Araştırma Kurulu’nun raporunda ise Lokumcu’nun mevcut bir hastalık sonucu ölmediği belirlendi. Raporda, ayrıca Lokumcu’nun stresli bir ortamda kimyasal gaza maruz kaldığı, akciğer hasarı nedeniyle solunum yetmezliği ve krizle birlikte gelişen akciğer ödeminin tetiklenebileceği kaydedildi. Raporda “Ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır” dendi.

‘OLASI KAST’ İLE YARGILAMA İSTENDİ

Lokumcu’nun ailesinin avukatları konuyu istinafa taşıdı. Karara itiraz dilekçesinde yerel mahkemenin gerekçelerinin “niyet okumaktan” ibaret olduğu ve hiçbir bulguya dayanmadığı ifade edildi. Dilekçede, pankartın içeriği ağır eleştiri ve tahrik edici nitelikte olsa dahi kolluğun bu pankartlara müdahalesi hukuka aykırıdır. Dağılın uyarısı yapılmasına karşın yurttaşların dağılmamasında zor kullanmanın bahanesi olamaz” denildi. Dilekçede sanıkların olası kastla insan öldürme suçundan yargılanması istendi.


Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #istinaf #Araştırma

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