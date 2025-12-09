Beton bariyere çarpmıştı... Cansız bedeni 30 metrelik viyadüğün altında bulundu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.12.2025 09:43:00
DHA
Mersin’de otoyolda kontrolden çıkıp, beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Gökhan Belşen’in cansız bedeni, 30 metre yükseklikteki viyadüğün altında bulundu.

Mersin-Adana Otoyolu Müftü Viyadüğü'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gökhan Belşen'in (43) yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu viyadüğün beton bariyerine çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler, camı kırık olan otomobilde kimsenin olmadığı fark edilince bölgede araştırma yapıldı. Yapılan aramada Belşen’in cansız bedeni, 30 metre yükseklikteki viyadüğün altında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belşen’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü Belşen’in çarpışmanın şiddetiyle aracın camından fırlayıp, viyadüğün altına savrulduğu tahmin edilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

