Beton karma makinesine düşen işçi öldü

Adapazarı'nda, beton karma kulesindeki arızayı gidermeye çalışan Engin İnce (56) isimli işçi, vücudunu makineye kaptırdı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri; 2,5 saatlik çalışmanın sonunda makinenin içerisinde sıkışan İnce'nin cansız bedenini çıkardı.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 12:17
Beton karma makinesine düşen işçi öldü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde beton santralinde çalışan işçi Engin İnce, beton karma makinesinin içerisine düşürek yaşamını yitirdi.

Olay, 24 Haziran Cuma günü, sabah saatlerinde Göktepe Mahallesi'ndeki beton santralinde meydana geldi. İddiaya göre, beton karma kulesindeki arızayı gidermeye çalışan Engin İnce, önce elini sonra vücudunu makineye kaptırdı.

İnce'yi gören mesai arkadaşları, hemen beton karma makinesini durdurdu. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

2,5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Ekipler, 2,5 saatlik çalışmanın ardından makinenin içerisinde sıkışan İnce'nin cansız bedenini çıkardı. İnce'nin cenazesi, incelemerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İşçi Beton sakarya
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