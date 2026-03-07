Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beton mikser çarpmıştı... Ünlü iş insanı son yolculuğuna uğurlandı!

7.03.2026 15:15:00
DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarptığı kazada hayatını kaybeden 79 yaşındaki ünlü iş insanı Murat Murathanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde önceki gün saat 11.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ışıklarda bekleyen M.A. (29) idaresindeki 48 RZ 135 plakalı beton mikseri, hareket ettiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Murat Murathanoğlu'na (79) çarptı.

Image

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murathanoğlu hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, M.A. gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası M.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Murathanoğlu için Gölköy Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; ailesi ve sevenleri başta olmak üzere iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. 

İki çocuk babası Murathanoğlu, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Image

