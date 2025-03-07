Beton mikseri ile çarpışan araç, direk ve refüje çarptı: 1 yaralı!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:52

Güncelleme: 07.03.2025 - 14:54

Yalova'da Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; A.Ö. idaresindeki beton mikseri ile O.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce aydınlatma direğine ardından refüje çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü O.D. yaralanırken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.