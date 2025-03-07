Forkliftin çarptığı fabrika sahibi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da bir çırçır fabrikasında forkliftin çarptığı işletme sahibi Ali Aslantaş (58) hayatını kaybetti.

Forkliftin çarptığı fabrika sahibi yaşamını yitirdi
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:24

Olay, dün akşam saatlerinde Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, depo bölümünde istifleme yapan Suriyeli işçinin kullandığı forklift, geri manevra sırasında işletme sahibi Ali Aslantaş'a çarptı.

Forkliftin altında kalan Aslantaş'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Aslantaş, kurtarılamadı.

Olay güvenlik kamerasına yansırken operatör gözaltına alındı.


Etiketler: #Şanlıurfa #forklift #fabrika

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