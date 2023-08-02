Beton mikseri, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü İsmail Bilgin (70) ile yanındaki Makbule Keskin (65) hayatını kaybetti. Kazada mikser sürücüsü Savaş Çiftçi (32) de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 17:36
Beton mikseri, otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarındaki Kocakurt mevkisinde meydana geldi. 

Savaş Çiftçi'nin kullandığı 58 DT 983 plakalı beton mikseri, İsmail Bilgin'nin kullandığı 77 AH 690 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Bilgin ile yanındaki Makbule Keskin, hayatını kaybetti. 

Diğer sürücü de yaralandı. Yaralı Savaş Çiftçi, Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Beton mikseri otomobil trafik kazası

İlgili Haberler

Dolmuşun çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Dolmuşun çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Antalya'da tur minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Antalya'da tur minibüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 10 yaralı
Eskişehir'de yolcu otobüsü, traktöre çarptı: 6 yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsü, traktöre çarptı: 6 yaralı

En Çok Okunan Haberler