Eskişehir'de yolcu otobüsü, traktöre çarptı: 6 yaralı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 06:35

Güncelleme: 30.07.2023 - 06:37

Eskişehir- Afyonkarahisar karayolu Taşlık mevkisinde, gece saatlerinde Antalya'dan Bursa’ya 36 yolcusu ile seyir halinde olan Duran D. yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına devrilen traktörden düşen 4 kişi ile otobüstekilerden 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

YOL BİR SÜRE KAPATILDI

Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Eskişehir- Afyonkarahisar karayolu ise araç trafiğine kapatıldı. Kazadan yara almadan kurtulan 34 yolcu da servis araçlarıyla Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gönderildi.

Tedaviye alınan yaralılardan traktörden düşen 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer 3 yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi ve yol temizleme çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

'OLAY YERİNE ULAŞTIĞIMIZDA KAZANIN BÜYÜK OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, bölgeye gelerek kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

Kazada can kaybının yaşanmamasını temenni ettiğini belirten Tepe, "Yolcu otobüsü, bir çiftçimize ait olan seyir halindeki traktöre arkadan çarpmış. Olay yerine ulaştığımızda kazanın büyük olduğunu gördük. Özellikle otobüsteki yolcularımız fazlasıyla korkmuştu. Traktör de yol kenarına devrilmiş. Şu ana kadar bir can kaybı yok. Temennimiz, yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan can kaybı haberi almamak" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.