Beyaz eşya dükkanında yangın: 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi!

Ordu'da zemindeki beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangında, alevlerin sardığı 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 13:11
Beyaz eşya dükkanında yangın: 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi!
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Fatsa ilçesi Hamlık Caddesi'nde 3 katlı binanın altındaki Tuncay Sağlık'a ait olan beyaz eşya tamir dükkanında, saat 10.00 sıralarında, yangın çıktı. Beyaz eşyaların alev almasıyla büyüyen yangın, tüm binayı sardı.

TÜM KATLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bu sırada dükkanda olan Tuncay Sağlık, dışarı çıktı, alevler binayı sarınca tüm katlar tahliye edildi.

İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada büyük çapta zarar neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

 


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