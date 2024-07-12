Uyuşturucu satmaktan aranıyordu: Yakalandı!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:26

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:41

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan G.Ö.’nün (34) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler yaptıkları incelemelerde şüphelinin kent merkezine bağlı kırsal Bayatçık Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Şahsın peşine düşen ekipler G.Ö.’nün saklandığı eve baskın yaptı.

Ekipler kavanoz içerisine gizlenmiş 19 gram metanfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 Euro ve 23 bin 450 TL, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir cep telefonu ele geçirildi.

Olayın ardından G.Ö. ve yanında bulunan A.D., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.