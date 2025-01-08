İstanbul'da film gibi hırsızlık... Önce kuzeninin, sonra kendisini yakalamaya gelen jandarmanın aracını çaldı!

İstanbul'da kuzeninin otomobilini kaçıran zanlı, kendisini yakalamaya gelen jandarmanın da aracını çaldı. Jandarma aracı Okmeydanı'nda terk edilmiş halde bulunurken şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı. Otomobille gezerken kuzeninden özür dilediği ve aracı götürdüğü yerin konumunu bildirdiği anlar şüpheli tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da film gibi hırsızlık... Önce kuzeninin, sonra kendisini yakalamaya gelen jandarmanın aracını çaldı!
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AA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:44

Silivri'de, çalıntı araç ihbarı üzerine at çiftliğine gelen jandarmanın aracını çalan şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı.

KUZENİN OTOMOBİLİ ÇALDI

Mustafa S'nin, kuzeninin otomobilini çalıp Kurfalı'da bulunan at çiftliğine götürdüğüne yönelik ihbarı üzerine jandarma ekipleri buraya gitti.

Ekipler, çiftlikte otomobili bularak, muhafaza altına aldı. Şüpheli Tayyip F. ise devriye aracına bindirildi.

BİR ANDA JANDARMANIN ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

Ekiplerin incelemesi sırasında bir anda sürücü koltuğuna geçen şüpheli, devriye aracıyla hızla uzaklaştı.

Şüpheli, araçla Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerinde bariyerlere çarpıp kaçmayı sürdürdü.

JANDARMA ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Jandarma aracı, bir süre sonra Okmeydanı'nda terk edilmiş halde bulunurken şüpheliyi arama çalışmalarına başlandı.

Şüphelinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde otomobille gezerken kuzeninden özür dilemesi ve aracı götürdüğü yerin konumunu bildirmesi yer aldı.


Etiketler: #hırsız #hırsızlık

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