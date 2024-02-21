İnternet üzerinden ponzi sistemi ile dolandırıcılık: Gözaltılar var!

Isparta’da internet sitesi üzerinden bir yurttaşı ponzi sistemi ile 53 bin TL dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:14
İnternet üzerinden ponzi sistemi ile dolandırıcılık: Gözaltılar var!
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Isparta’da e-ticaret görünümlü ponzi sistemi (saadet zinciri) ile 53 bin TL parası alınan Y.Y. adlı vatandaş, daha fazla para kazanma vaadiyle dolandırıldı.

Dolandırıldığını anlayan şahsın ihbarı üzerine Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

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Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.K., S.E., A.Ş., N.M., G.Y. adlı 5 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.


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