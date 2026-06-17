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Beyaz et operasyonunda geri adım: Mahkeme 4 şirkete kayyım kararı uygulamasını durdurdu

Beyaz et operasyonunda geri adım: Mahkeme 4 şirkete kayyım kararı uygulamasını durdurdu

17.06.2026 00:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Beyaz et operasyonunda geri adım: Mahkeme 4 şirkete kayyım kararı uygulamasını durdurdu

Beyaz et sektörüne yönelik soruşturma kapsamında denetim kayyımı atanan Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'nın itirazlarını değerlendiren mahkeme, kayyum tedbirinin durdurulmasına karar verdi. Gözler şimdi diğer şirketlerin başvurularına çevrildi.
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Beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı şirketlere uygulanan denetim kayyımı tedbirinde ilk geri adım geldi.

Mahkeme, soruşturma kapsamında haklarında denetim kayyımı kararı verilen Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'nın yaptığı itirazları değerlendirerek söz konusu şirketler yönünden tedbirin durdurulmasına karar verdi.

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım'ın aktardığı bilgiye göre karar, sektörün önde gelen dört üreticisi açısından denetim kayyımlığı uygulamasını sona erdirdi.

GÖZLER DİĞER ŞİRKETLERDE

Soruşturma kapsamında kayyım atanan diğer şirketlerin yaptığı başvuruların da önümüzdeki günlerde değerlendirilmesi bekleniyor. Yıldırım, 17 Haziran’da diğer başvuruların da sonuçlandırılması ve denetim kayyımı atamalarının tümüyle kaldırılmasının beklendiğini aktardı. 

SORUŞTURMA NASIL BAŞLAMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışları ve piyasa işleyişinin bozulduğu iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyonlarda çok sayıda yönetici hakkında gözaltı işlemi uygulanırken; Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita hakkında denetim kayyumluğu tedbiri kararı verilmişti.

REKABET SORUŞTURMALARI DA GÜNDEMDE

Beyaz et sektörü son yıllarda Rekabet Kurumu'nun da incelemeleriyle gündeme gelmişti. Rekabet Kurulu, 2025 yılında tamamladığı soruşturma sonucunda sektörde faaliyet gösteren 13 şirkete toplam yaklaşık 3,7 milyar lira idari para cezası uygulamıştı.

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