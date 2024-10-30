'Beyaz kamyonet' ayrıntısı: TUSAŞ saldırganları Ankara'ya nasıl geldi?

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:03

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:03

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in saldırıdan bir gün önce Sivas'ın Kangal ilçesinde öğlen saatlerinde bir lokantada yemek yedikleri öğrenildi.

SİVAS'A NEREDEN GELDİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; teröristleri televizyonda görünce tanıdığını söyleyerek ihbarda bulunan bir lokanta görevlisinin polise bildirmesiyle ortaya çıkan gelişme sonrası 2 teröristin ilçeye başka bir yerden beyaz bir kamyonet ile geldikleri tespit edildi. O kamyonetin nereden geldiği ise henüz belirlenemedi.

İddiaya göre iki terörist; o kamyonet ile gelip bir süre ilçe merkezinde durduktan sonra bir lokantada yemek yedi. Ardından Kangal'dan Ankara'ya gitmek için otobüsleri araştırmak üzere birkaç otobüs yazıhanesini gezdi.

Otobüs bulamayınca Kangal'dan taksi tutup Ankara'nın Polatlı ilçesine gitmeye karar verdi. Kiraladıkları taksi ile Ankara merkeze kadar gelen teröristler, yaklaşık 12 bin lira da taksi parası ödedi.

Polisin yaptığı çalışmada 2 teröristi Ankara'ya götüren taksinin plakası tespit edilerek taksi sürücüsü A.O. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. A.O'nun işlemleri devam ederken polisin, iki teröristin bir önceki hareket noktalarının neresi olduğunu ve o kamyonetle nereden geldiklerini araştırmayı sürdürdüğü öğrenildi.