Beyaz TV, Ankara Büyükşehir'e tazminat ödeyecek

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:15

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ’nin su sayacı ihalesi hakkında yayınlar yapan Beyaz TV ile programlar yapan Zihni Çakır ve Latif Şimşek hakkında yargı kararını verdi. Mahkeme, “gerçeklik ilkesine uygun hareket edilmediği ve eleştiri sınırlarının aşıldığı" gerekçesiyle Beyaz TV, Çakır ve Şimşek’in 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

22 Haziran 2021 ‘de Beyaz TV’de yayınlanan “Dinamit” isimli programda, ASKİ’nin sayaç alımı konusunda iftira dolu açıklamalar yer almıştı. Bunun üzerine ASKİ genel Müdürlüğü; Beyaz TV, Latif Şimşek ve Zihni Çakır hakkında tazminat davası açmıştı.

Dava sonucunda mahkeme, “gerçeklik ilkesine uygun hareket edilmediği ve eleştiri sınırlarının aşıldığı" gerekçesiyle Çakır ve Şimşek’in 20 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

"USULSÜZLÜK YOK"

Mahkemece verilen kararda, ASKİ’nin su sayacı ihalesinin yasalara uygun yapıldığı, ihaleye itiraz olmadığı, Kamu İhale Kurumunca da ihalenin inceleme ve belirlemesinin bulunmadığı, yayından 12 gün önce ihalenin iptal edildiğinin anlaşıldığı vurgulandı.