Beyaz TV'de 'cin çıkarma seansı' yaptılar
Gökçek ailesinin sahibi olduğu Beyaz TV stüdyosunda, kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman isimli kadın canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yaptı.
Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yönettiği Beyaz TV'nin stüdyosunda ve aynı zamanda YouTube'da canlı yayınlanan 'Her Açıdan' programına katılan ve kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman canlı yayında cin çıkarma seansı yaptı.
Hukuken yasak olan cin çıkarma eylemi için YouTube canlı yayınını seçen Beyaz Tv'nin yayınladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Yayında “cin çıkarma seansı” yapan Pelin Hürman, içine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyledi. Hürman, “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” dedi.
Hürman, içlerinde cin olanların kendisini ekranda farklı yüz olarak göreceklerini iddia etti.
İşte o anlar:
CİN ÇIKARMA SEANSINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Ankara'nın Keçiören ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle sözde hocanın yönlendirmesi ile cin çıkartma seansı uygulanarak eşi Selçuk Tekin tarafından sırtına 100 kez oklava ile vurulup, hacamat yapılan Özge Nur Tekin hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
- Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
- İskelede şüpheli yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- Uğur Şahin'den korkutan 'koronavirüs' uyarısı
- 'Erdoğan hakkındaki karar, Kaftancıoğlu'nu kurtardı'
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'Hadi oradan sahtekar!'
- 'AK Parti bize koşacak'
- Sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi
- 'Asla oy vermem' diyenlerde dikkat çeken oran
- Yeneroğlu istifa çağrısı yaptı
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Sulama Birliği Başkanı tutuklandı