Beyaz TV'de 'cin çıkarma seansı' yaptılar

Gökçek ailesinin sahibi olduğu Beyaz TV stüdyosunda, kendisini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman isimli kadın canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yaptı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 00:04
Beyaz TV'de 'cin çıkarma seansı' yaptılar
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Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yönettiği Beyaz TV'nin stüdyosunda ve aynı zamanda YouTube'da canlı yayınlanan 'Her Açıdan' programına katılan ve kendini 'Metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman canlı yayında cin çıkarma seansı yaptı.

Hukuken yasak olan cin çıkarma eylemi için YouTube canlı yayınını seçen Beyaz Tv'nin yayınladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yayında “cin çıkarma seansı” yapan Pelin Hürman, içine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyledi. Hürman, “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” dedi. 

Hürman, içlerinde cin olanların kendisini ekranda farklı yüz olarak göreceklerini iddia etti.

İşte o anlar:

CİN ÇIKARMA SEANSINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ankara'nın Keçiören ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle sözde hocanın yönlendirmesi ile cin çıkartma seansı uygulanarak eşi Selçuk Tekin tarafından sırtına 100 kez oklava ile vurulup, hacamat yapılan Özge Nur Tekin hayatını kaybetmişti. 


Beyaz TV cin çıkarma Pelin Hürman
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