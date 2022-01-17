Beyaz TV, Gülşen'i sansürledi: 'Çocukların uyanık olduğu bir saatte olduğumuz için...'

17 Ocak 2022 Pazartesi, 13:19

Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş; “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” demişti. Ünlü türkücünün açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimleri sahnede giydiği kostümler üzerinden eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti.

“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz.”

Ünlü türkücünün açıklamaları kısa zamanda sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda ünlü isimden de Yıldızhan'a tepki gelmişti.

GÜLŞEN, SAHNEDE YANIT VERDİ

Son olarak Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Gülşen 15 Ocak akşamı İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Yıldızhan'ın Gülşen'i kast ettiği iddia edilen "Külotla da sahneye çıkmasınlar" sözlerinin üzerine Gülşen'in sahneye çıkarken giydiği kıyafet "İzzet Yıldızhan'a yanıt" olarak yorumlandı.

Yıldızhan tarafından hedef alınan Gülşen'e sosyal medya üzerinden destek mesajları geldi. Kullanıcılar İzzet Yıldızhan'a gönderme yaparak "Bu görüntülerden sonra uyuyamayacaksın" yorumunu yaptı.

BEYAZ TV, GÜLŞEN'E SANSÜR UYGULADI

Görüntüler gündemdeki yerini korurken; Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Gülşen'e sansür uygulandı. Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı programda; Gülşen'in kıyafeti ve bacakları mozaiklendi. Canlı yayında dış ses tarafından "Çocukların uyanık olduğu bir saatte olduğumuz için görüntüleri veremiyoruz" ifadelerine yer verildi. O anlar sosyal medyada da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.