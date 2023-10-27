KYK yurdu müdüründen skandal sözler... 'Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre'
Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu Müdürü, dün asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş için eylem yapan öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" sözlerini sarf etti. Yurt müdürünün sözleri, büyük tepki çekti.
Aydın’daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan Zeren Ertaş'ın (22) sıkışarak hayatını kaybetmesine yönelik tepkiler sürüyor.
Facianın ihmal sonucu yaşandığının ortaya çıkmasının ardından, yurt genelinde üniversite öğrencileri KYK yurtlarındaki koşulları protesto etti.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!
Sinop'ta da Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'nda öğrenciler dün akşam eylem yaptı.
Yurdun Müdürü ise, öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" sözlerini sarf etti. Müdürün sözleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!