KYK yurdu müdüründen skandal sözler... 'Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme asansöre'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:11

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:20

Aydın’daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan Zeren Ertaş'ın (22) sıkışarak hayatını kaybetmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Facianın ihmal sonucu yaşandığının ortaya çıkmasının ardından, yurt genelinde üniversite öğrencileri KYK yurtlarındaki koşulları protesto etti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ!

Sinop'ta da Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'nda öğrenciler dün akşam eylem yaptı.

Yurdun Müdürü ise, öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" sözlerini sarf etti. Müdürün sözleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.