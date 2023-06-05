Beyin kanaması geçiren belediye personeli hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Efeler Belediyesi personeli Mustafa Bulut hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:55
Beyin kanaması geçiren belediye personeli hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Efeler Belediyesi personellerinden 48 yaşındaki Mustafa Bulut önceki gün evinde bir anda fenalaştı. Bayılarak yere düşen Bulut için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Bulut’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Hastanede beyin kanaması teşhisi konulan ve doktorlar tarafından tedavi altına alına Bulut tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bulut’un ani ölümü; ailesi ve mesai arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Babasını da kısa bir süre önce kaybeden Bulut’un ailesinin başka canların hayat bulması için önemli bir karar vererek organlarının bağışlandığı öğrenildi.


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