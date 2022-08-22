Beykoz Belediyesi'nden yurttaşlara sabah baskını: Evleri tahliye etmek istediler
AKP'li Beykoz Belediyesi, Tokatköy'deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm projesi için bu sabah saat 06.00 sularında yurttaşları evlerinden çıkarmaya çalıştı.
AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda AKP’li belediye yurttaşları evlerinden çıkarmak istiyor.
Sabah 06.00 sularında mahalleye giren belediye ekipleri, iki evi tahliye etmek istedi. Haklarını almadan ve hukuki süreç bitmeden evlerini vermek istemeyen yurttaşlar yolları taşlarla kapatarak ekiplerin girişine engel oldu.
Yurttaşların yolu kapatması üzerine alana polis ekipleri ve TOMA geldi.
Boşaltılacak evin yolundaki yurttaşlar polis ekipleri tarafından gönderildi. Yol, barikatla kapatıldı. Evin içerisinde konumlanan yurttaşlar ise polisi içeri almıyor.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!