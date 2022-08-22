Beykoz Belediyesi'nden yurttaşlara sabah baskını: Evleri tahliye etmek istediler

AKP'li Beykoz Belediyesi, Tokatköy'deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm projesi için bu sabah saat 06.00 sularında yurttaşları evlerinden çıkarmaya çalıştı.

Şeyda Öztürk
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 08:18
Beykoz Belediyesi'nden yurttaşlara sabah baskını: Evleri tahliye etmek istediler
Abone Ol google-news

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda AKP’li belediye yurttaşları evlerinden çıkarmak istiyor.

Sabah 06.00 sularında mahalleye giren belediye ekipleri, iki evi tahliye etmek istedi. Haklarını almadan ve hukuki süreç bitmeden evlerini vermek istemeyen yurttaşlar yolları taşlarla kapatarak ekiplerin girişine engel oldu.

Yurttaşların yolu kapatması üzerine alana polis ekipleri ve TOMA geldi. 

Boşaltılacak evin yolundaki yurttaşlar polis ekipleri tarafından gönderildi. Yol, barikatla kapatıldı. Evin içerisinde konumlanan yurttaşlar ise polisi içeri almıyor.


Beykoz Tokatköy AKP

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler