Beykoz Belediyesi'nden yurttaşlara sabah baskını: Evleri tahliye etmek istediler

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 08:18

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda AKP’li belediye yurttaşları evlerinden çıkarmak istiyor.

Sabah 06.00 sularında mahalleye giren belediye ekipleri, iki evi tahliye etmek istedi. Haklarını almadan ve hukuki süreç bitmeden evlerini vermek istemeyen yurttaşlar yolları taşlarla kapatarak ekiplerin girişine engel oldu.

Yurttaşların yolu kapatması üzerine alana polis ekipleri ve TOMA geldi.

Boşaltılacak evin yolundaki yurttaşlar polis ekipleri tarafından gönderildi. Yol, barikatla kapatıldı. Evin içerisinde konumlanan yurttaşlar ise polisi içeri almıyor.