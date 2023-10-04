Beykoz’da denizde kadın cesedi bulundu
Beykoz’da denizde 75 yaşında bir kadının cesedi bulundu.
Yalıköy Mahallesi sahil yolunda işe giderken denizde ceset olduğunu gören kişi ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, cesedi denizden çıkardı.
Olay yeri inceleme ekipleri denizde ve sahil yolunda bir süre incelemelerde bulundu.
Beykoz Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin, 75 yaşındaki S.O’ya ait olduğu belirlendi.
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