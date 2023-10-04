Beykoz’da denizde kadın cesedi bulundu

Beykoz’da denizde 75 yaşında bir kadının cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 16:56
Beykoz’da denizde kadın cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Yalıköy Mahallesi sahil yolunda işe giderken denizde ceset olduğunu gören kişi ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, cesedi denizden çıkardı.

Olay yeri inceleme ekipleri denizde ve sahil yolunda bir süre incelemelerde bulundu.

Beykoz Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin, 75 yaşındaki S.O’ya ait olduğu belirlendi.


Beykoz İstanbul Kadın kadın cesedi

İlgili Haberler

Başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi sahile vurmuştu! Vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı...

Başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi sahile vurmuştu! Vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı...
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
İstanbul'da yol kenarında kadın cesedi bulundu!

İstanbul'da yol kenarında kadın cesedi bulundu!

En Çok Okunan Haberler