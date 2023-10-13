Beykoz'da feci kaza... Önce bariyerlere ardından park halindeki TIR'a çarptı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:40

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:41

Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde, saat 05.30 sıralarında kimyasal ve Tehlikeli Madde Kontrol alanına giren 34 NT 0848 plakalı Hüseyin Gül yönetimindeki TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere daha sonra park halindeki 35 APK 289 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada çarpan TIR'ın şoförü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Hüseyin Gül'ü bulunduğu yerden çıkararak ambulansa koydu.

Ambulansta tedavisi yapılan Gül'e ekiplerin yaptığı alkol testinde 1.90 promil alkollü olduğu öğrenildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kazanın olduğu yerde güvenlik önlemi aldı.

"ALKOLLÜYMÜŞ ZATEN"

Park halindeki TIR'da uyuyan ve çarpmanın etkisiyle yerinden fırlayan Kemalettin Bereket, "Park halindeydim. Aracımın içinde uyuyordum. Ses duydum. Vurdu bana. Şoförü alkollüymüş zaten. Sağlık ekiplerine haber verdik. Yatakta uyuyordum. Çarpmasıyla beni öndeki koltuklara vurdu. 'Ayaklarımı hissetmiyordum' diyordu. Bizden de yardım istedi" dedi.