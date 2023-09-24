Beykoz'da hafif ticari araç kafeye daldı!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 06:50

Güncelleme: 24.09.2023 - 06:52

Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi üzerinde, dün saat 23.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 BAM 018 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kafeye girdi.

İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi edildi.

Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, hafif ticari araç çekici ile kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.