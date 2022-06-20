Beykoz'da iki TIR çarpıştı: Araçta sıkışan sürücü öldü!

20 Haziran 2022 Pazartesi, 14:26

Beykoz Paşamandıra Mevkii'nde saat 13.30 sıralarında iki TIR çarpıştı. TIR'da sıkışan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Paşamandıra mevkii Edirne istikametinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 61 DG 580 plakalı TIR'ın sürücüsü Ümit Erdoğan lastiğin patlaması üzerinde emniyet şeridine geçerek durdu.

TIR'IN DORSESİNE ÇARPTI

Erdoğan, yol yardım ekibini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen yol yardım ekibinin çalışma yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen 34 FCN 225 plakalı TIR'ın sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde bekleyen TIR’ın dorsesine çarptı.

DİREKSİYON KISMINDA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon kısmında sıkışırken, dorsedeki meyve suyu yapımında kullanılan asit yere döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalımayla TIR’ın kupa kısmında sıkışan Ferhat An’ı çıkardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ise olay yerindeki ilk müdahalesinde Ferhan An'ın hayatını kaybettiğini belirledi. An’ın cansız bedeni ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polis ve Jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.

"EŞİM İLE ÇOCUĞUM ARABADAYDI"

Ümit Erdoğan,"Arızamız vardı. Ustamız geldi arızayı yapıyordu. O arada araç arkadan gelip vurdu. Eşim ile çocuğum arabadaydı. Biz yaralı değiliz" dedi. Kaza nedeniyle kitlenen yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Öte yandan kaza yeri havadan da görüntülendi.