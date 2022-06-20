Ümraniye'de 3 otobüs zincirleme kaza yaptı

İstanbul'da 3 halk otobüsü zincirleme kaza yaptı. Hasar meydana gelen otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.

AA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:49
Ümraniye'de 3 otobüs zincirleme kaza yaptı
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İstanbul Ümraniye'de 3 halk otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan otobüse, arkasından gelen 2 otobüs peş peşe çarptı.

Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.

Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.


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