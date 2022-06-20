Ümraniye'de 3 otobüs zincirleme kaza yaptı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 11:49

İstanbul Ümraniye'de 3 halk otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan otobüse, arkasından gelen 2 otobüs peş peşe çarptı.

Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.

Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.