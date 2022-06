Malatya'da feci kaza: Yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı, çok sayıda yaralı var

20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:09

Malatya’da yolcu otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı. Feci kazada toplam 17 kişi yaralandı.

Kaza, 05.30 sularında Malatya- Elazığ karayolu Merdivenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 64 yaşındaki M. İ. idaresindeki 62 AR 666 plakalı yolcu otobüsü aynı yöne ilerleyen 56 yaşındaki M. Ö. yönetimindeki 44 ACE 348 plakalı Sürat Kargo firmasına ait kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yan yatan kamyondaki kargo paketleri yola saçılırken, her iki araçta bulunan toplam 17 kişi yaralandı.

Yaralılardan H.E., H.A., Z.A.S., H.S.Ö, N.D., A.G., P.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, E.P., G.E., F.A.Ç., E.T., H.S., N.B., H.Y., M.B., E.G., M.Ö. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.