Bursa'da feci kaza: Yan yatan beton mikserine çarptı!
Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki otomobil, İzmir-Bursa karayolunda yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yatan beton mikserine çarptı. Kazada baba-oğul hayatını kaybederken; 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Bursa’da bir beton mikseri ile 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti, biri mikser sürücüsü üç kişi yaralandı.
Kaza, 20 Haziran sabahı saat 11.00 sıralarında Bursa İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre İzmir-Bursa karayolu Bursa istikametinde seyreden Erol Y. idaresindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı.
OTOMOBİL, KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri Bursa-İzmir yolu İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobile çarptı.
Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken, otomobil takla atarak kullanılamaz hale geldi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ve bir oğlu hayatını kaybederken, Anne, kızı ve mikser sürücüsü Erol Y.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza sonucu Bursa-İzmir karayolu uzun süre araç trafiğine kapanırken yola savrulan araba parçaları toplandıktan sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelenmesinin ardından Baba ve oğlunun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Video Haberler
- Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
- Kırmızı ışıkta cinayet! Sırtından vurdular
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar
- 'Hanımefendi'nin çantasını polis taşıyor
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'Hadi oradan sahtekar!'
- 'Erdoğan 15 Temmuz'da açıklayacak'
- Sulama Birliği Başkanı tutuklandı
- 'AK Parti bize koşacak'
- Soylu’nun 'omuz başındaki terörist'
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Yeneroğlu istifa çağrısı yaptı