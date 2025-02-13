Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 2 katlı bina boşaltıldı!

Beykoz’da iki katlı binanın önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 2 katlı bina boşaltıldı!
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İHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:16

Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak üzerinde meydana geldi.

Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı bilinmeyen bir nedenle sokağa doğru devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada bulunan iki dairenin Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı sokak güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.


Etiketler: #Beykoz #istinat #Tahliye

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