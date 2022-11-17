Beykoz'da orman yangını
İstanbul Beykoz Riva’da orman yangını çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Riva Mahallesi'nde, Şehit Cemil Çakır Caddesi mevkiinde orman alanda çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevleri gören yurttaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Bozhane ve Riva itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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