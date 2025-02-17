Beykoz’da sinirli bir koç, temizlik işçilerini kovaladı

Çalışma yapan temizlik işçileri, yanlarına gelen bir koçun saldırısıyla zor anlar yaşadı. İşçilerden biri konteynırın üzerine çıkarak korunmaya çalışırken, eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz’da sinirli bir koç, temizlik işçilerini kovaladı
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İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:04

Beykoz’da temizlik yapan işçiler, kendilerini kovalayan koç yüzünden zor anlar yaşadı. Yüzleri gülümseten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, Beykoz’da kaydedildi. Temizlik işçileri çalışma yaptıkları sırada yanlarına gelen bir koç, personellerin temizlik yapmasına izin vermeyerek onları kovalamaya başladı. Bir temizlik işçisinin konteynırın üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştığı görüldü. Koçun işçileri kovaladığı anlar yüzleri gülümsetti.


Etiketler: #KOÇ #Beykoz

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