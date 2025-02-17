Beykoz’da sinirli bir koç, temizlik işçilerini kovaladı
Çalışma yapan temizlik işçileri, yanlarına gelen bir koçun saldırısıyla zor anlar yaşadı. İşçilerden biri konteynırın üzerine çıkarak korunmaya çalışırken, eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beykoz’da temizlik yapan işçiler, kendilerini kovalayan koç yüzünden zor anlar yaşadı. Yüzleri gülümseten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler, Beykoz’da kaydedildi. Temizlik işçileri çalışma yaptıkları sırada yanlarına gelen bir koç, personellerin temizlik yapmasına izin vermeyerek onları kovalamaya başladı. Bir temizlik işçisinin konteynırın üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştığı görüldü. Koçun işçileri kovaladığı anlar yüzleri gülümsetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı
- Ankara'da korkutan deprem!
- Yönter'den 'Allah razı olsun' mesajı
- Saray'dan 'ihanet' çıkışı
- Gece dönercisine kurşun yağdırdı
- Güney Afrika'da vurularak öldürüldü
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- İmamoğlu'na ikinci hapis ve siyasi yasak talebi!
- Devlet Bahçeli'den flaş 'TÜSİAD' çıkışı
- Tanju Özcan'dan anket çıkışı: 'İçim daralıyor...'