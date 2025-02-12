Beyoğlu’nda örnek proje: Tam donanımlı sahipsiz hayvan bakımevi açıldı!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 16:20

Güncelleme: 12.02.2025 - 16:20

Beyoğlu’nda Kamu ve Özel Sektör İş Birliğiyle Büyük Adım Beyoğlu’nda sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla Beyoğlu Belediyesi ve Espressolab iş birliğiyle inşa edilen yeni Sahipsiz Hayvan Bakımevi hizmete açıldı. Modern sağlık ekipmanlarıyla donatılan tesis, kedi ve köpekler için yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, rehabilitasyon alanları ve gelişmiş tıbbi cihazlarla hayvanlara daha iyi yaşam koşulları sağlayacak. Açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve Espressolab Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ katıldı.

Beyoğlu Belediyesi: ‘Hayvanları Yaşatma Odaklı Bir Çözüm Sunuyoruz’ Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hayvan hakları ve modern veteriner hizmetlerinin önemine değinerek şu açıklamada bulundu:

“Biz Beyoğlu’nda doğayı, sokakları ve can dostlarımızı koruyarak yaşatmayı hedefliyoruz. Hayvan sevgisi kültürümüzün önemli bir parçası. Yeni tesisimiz, can dostlarımıza daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam sunmak amacıyla inşa edildi. Artık sokak hayvanlarının tedavi süreçleri daha verimli şekilde yönetilecek. Bakımevimizde kedi yoğun bakım üniteleri, oksijen konsantratörleri, infüzyon pompaları ve çeşitli tıbbi ekipmanlarla donatılmış iki katlı modern bir veterinerlik binası yer alıyor.”

Espressolab: ‘Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Hareket Ediyoruz’ Bakımevinin inşasında katkı sağlayan Espressolab Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, sokak hayvanlarına yönelik bu projeye destek vermekten gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hayvan dostlarımız için sadece fiziksel bir bakımevi kurmakla kalmadık, aynı zamanda toplumda hayvan sevgisi ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak, diğer kurumlara da ilham vermek istiyoruz. Çünkü hayvanlar da bu dünyanın bir parçası ve onların refahı hepimizin sorumluluğu.”

Yenilenen Bakımevi, Kapasitesini Katladı Tam donanımlı yeni Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi, sokak hayvanlarının daha konforlu bir şekilde tedavi edilmesini sağlayacak yenilikler içeriyor:

Kedi hasta kapasitesi: 30’dan 170’e çıkarıldı.

Köpek barınma kapasitesi: 22’den 40’a yükseltildi.

Yoğun bakım ünitesi: 2’den 4’e çıkarıldı.

Oksijen konsantratörü sayısı: 1’den 3’e artırıldı.

İnfüzyon pompası: 1’den 3’e çıkarılarak kritik hastaların tedavi koşulları iyileştirildi.

Alttan ısıtmalı köpek barınakları oluşturuldu.

Morg alanı eklenerek yaşamını yitiren hayvanlar için uygun bir alan sağlandı.

İBB ve Beyoğlu Belediyesi’nden Ortak Çalışma Açılışta konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik projelerde iş birliği içinde olduğunu vurguladı. Hayvanların daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak için benzer projelerin artarak devam edeceğini belirtti.