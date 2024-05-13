Beykoz’da hayvanlar gönüllülere emanet

Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:11

Güncelleme: 13.05.2024 - 15:11

Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler, ilçedeki gönüllüleri davet ederek, Beykoz Belediyesi’nin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde geçmiş dönemde basına ve sosyal medyaya yansıyan sıkıntıları değerlendirdi.

Beykozlu hayvanseverler, rehabilitasyon geçmişte yaşanan sıkıntıları aktardı. Başkan Köseler’e konuyla ilgili fotoğraf ve videoları gösteren gönüllüler, hayvanların kısırlaştırma ve tedavi süreçlerinin ardından alındığı ortama geri bırakılması talebinde bulundu.

“GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE HİZMET VERECEĞİZ”

Alaattin Köseler, daha sonra gönüllülerle birlikte Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi. Başkan Köseler, can dostlarla ilgili sıkıntıları bildiklerini ve bu sorunların tekrar yaşanmaması için merkezin gönüllülere açık olarak hizmet vermesini istediklerini söyledi.

Köseler, “Beykoz’da sessiz ve dilsiz canlılarımıza sahip çıkacak, mutlu edecek bir yapıyı gönüllülerimizle birlikte oluşturmak istiyoruz. Mevcut merkezimizdeki sistemi de bu yönde rehabilite edeceğiz. Yakın zamanda sizlerle daha kapsamlı olarak bir araya geleceğiz ve can dostlarımıza nasıl bakılması gerektiğinin yol haritasını birlikte belirleyeceğiz” dedi.

Hayvanlarla birlikte yaşama kültürünün bu coğrafyada yüzlerce yıldır var olduğunu belirten sanatçı Seren Serengil de tedavisi ve kısırlaştırma işlemi tamamlanan hayvanların demir parmaklıklar arkasında tutulmamasını, doğal ortamında bakılmasını istedi.