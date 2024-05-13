Beykoz’da hayvanlar gönüllülere emanet

Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler, ilçenin hayvan rehabilitasyon merkezinde geçmiş dönemden kalan sıkıntıları, aralarında sanatçı Seren Serengil’in de olduğu hayvanseverlerle birlikte değerlendirdi. Ardından merkez ziyaret edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:11
Beykoz’da hayvanlar gönüllülere emanet
Abone Ol google-news

Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler, ilçedeki gönüllüleri davet ederek, Beykoz Belediyesi’nin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde geçmiş dönemde basına ve sosyal medyaya yansıyan sıkıntıları değerlendirdi. 

Beykozlu hayvanseverler, rehabilitasyon geçmişte yaşanan sıkıntıları aktardı. Başkan Köseler’e konuyla ilgili fotoğraf ve videoları gösteren gönüllüler, hayvanların kısırlaştırma ve tedavi süreçlerinin ardından alındığı ortama geri bırakılması talebinde bulundu.

“GÖNÜLLÜLERLE BİRLİKTE HİZMET VERECEĞİZ”

Alaattin Köseler, daha sonra gönüllülerle birlikte Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni gezdi. Başkan Köseler, can dostlarla ilgili sıkıntıları bildiklerini ve bu sorunların tekrar yaşanmaması için merkezin gönüllülere açık olarak hizmet vermesini istediklerini söyledi.

Köseler, “Beykoz’da sessiz ve dilsiz canlılarımıza sahip çıkacak, mutlu edecek bir yapıyı gönüllülerimizle birlikte oluşturmak istiyoruz. Mevcut merkezimizdeki sistemi de bu yönde rehabilite edeceğiz. Yakın zamanda sizlerle daha kapsamlı olarak bir araya geleceğiz ve can dostlarımıza nasıl bakılması gerektiğinin yol haritasını birlikte belirleyeceğiz” dedi.

Hayvanlarla birlikte yaşama kültürünün bu coğrafyada yüzlerce yıldır var olduğunu belirten sanatçı Seren Serengil de tedavisi ve kısırlaştırma işlemi tamamlanan hayvanların demir parmaklıklar arkasında tutulmamasını, doğal ortamında bakılmasını istedi.


Beykoz haberleri BEYKOZ BELEDiyesi haberleri hayvan haberleri hayvansever haberleri hayvan rehabilitasyon merkezi haberleri

İlgili Haberler

İstanbul Havalimanı'nda zehirli hayvan kaçakçılarına operasyon: Bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula...

İstanbul Havalimanı'nda zehirli hayvan kaçakçılarına operasyon: Bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula...
Serra Arıtürk, Cumhuriyet Pazar'a konuştu: 'İçimdeki hayvan büyüyor'

Serra Arıtürk, Cumhuriyet Pazar'a konuştu: 'İçimdeki hayvan büyüyor'
Ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan öldü

Ahır çöktü: 50 küçükbaş hayvan öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Erdoğan'dan Bahçeli'ye tehdit' iddiası

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Erdoğan'dan Bahçeli'ye tehdit' iddiası
Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı
Valilik duyurdu: Hatay’da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Valilik duyurdu: Hatay’da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Bülent Ersoy’un Vasiyeti: Mezar yerini Süleyman Soylu bulmuş!

Bülent Ersoy’un Vasiyeti: Mezar yerini Süleyman Soylu bulmuş!
İnterneti ikiye bölen elbise tartışmasını çıkaran kişi suçunu itiraf etti

İnterneti ikiye bölen elbise tartışmasını çıkaran kişi suçunu itiraf etti
İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler

İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler
Eski AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan itiraf: ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'

Eski AKP’li milletvekili Kenan Sofuoğlu’ndan itiraf: ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'
Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…

Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…