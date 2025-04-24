Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan 'deprem' mesajı!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 16:09

Güncelleme: 24.04.2025 - 16:11

İstanbul'da Silivri merkezli olarak dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü Belediyesi, kriz yönetimini devreye aldı. Depremin ilk dakikalarından itibaren AFAD, sivil toplum kuruluşları ve Beylikdüzü Kaymakamlığı ile koordineli şekilde hareket eden Belediye, Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde olağanüstü toplandı ve alınacak önlemler üzerinden bir yol haritası oluşturuldu.

MOBİL DESTEK NOKTALARI VE SICAK YEMEK DAYANIŞMASI

Beylikdüzü Belediyesi; Yaşam Vadisi, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı, Yakuplu Kent Ormanı ve 10 mahalle muhtarlığında kurulan mobil noktalarda yurttaşlara çorba ve sıcak yemek ikramında bulundu. Söz konusu noktalarda ekipler yurttaşlardan gelen talepleri yerinde dinleyerek anlık çözüm üretti. Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi ise deprem toplanma alanlarını ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi ve geçmiş olsun mesajlarını iletti.

GECE BOYU AÇIK ALANLAR VE LOJİSTİK DESTEK

Depremin ardından okul, cami ve kapalı spor salonları gece boyunca barınma amaçlı hizmet verirken; Pazar İstanbul Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi, Beylikdüzü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi ve Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi’ndeki geçici barınma alanları da yurttaşların kullanımına açıldı.

Beylikdüzü Mutfak ve Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi, olası ihtiyaçlar için 24 saat faaliyet gösterdi. Beylikdüzü Nefes Arama Kurtarma Ekipleri, olası artçı sarsıntılara karşı 24 saat nöbette olduğunu duyurdu. Öte yandan sağlık hizmetleri ekipleri de yaşlı, hasta ve bakım gereksinimi bulunan yurttaşlara ilk müdahaleyi yaparak, olası acil durumlarda müdahale için gece boyunca hazır bekledi.

MEHMET MURAT ÇALIK’TAN MESAJ

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da deprem sonrası avukatı aracılığıyla yurttaşlara 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi.

Deprem anını koğuşunda yaşadığını belirten Çalık, şunları ifade etti:

“Silivri merkezli gerçekleşen ve etkisini oldukça güçlü hissettiren depremi ben de koğuşumda yaşadım. Depremin ilk saniyesinden itibaren kalbim, aklım, iyi dileklerim biricik ailem ve birbirinden değerli komşularımla. Beylikdüzü'nde görevde bulunduğumuz süre dirençli kent Beylikdüzü hedefiyle, Afet Yönetim Modeli'ni oluşturduk ve dört afet merkezini hayata geçirerek önemli bir adım atmıştık. Ayrıca 10 mahallemizin tamamında bulunan Afet ve Acil Durum İstasyonları ile her mahallemize ilk müdahaleleri yapabilecek kapasitede ekipmana ve donanıma sahibiz. Olası afet anlarında Beylikdüzü Mutfağımız günlük 30 bin kişiye üç öğün üç çeşit yemek ulaştırma kapasitesine sahip. Deprem ve afetle ilgili her zaman şunu söyledim; Afetlerle yaşam kültürünü, afet hazırlık bilincini oluşturmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin en az ekonomi, sağlık, eğitim ve adalet gündemi kadar afet gerçeği gündemi var. İstanbul'un hem fiziki hem de psikolojik direncini artırmak zorundayız. Ancak bu çalışmaları yapacak ekipler maalesef Silivri zindanlarında tutsak durumda. Buradan çağrımı yineliyorum: Bir afetin, ne kadar az kayıpla atlatılabileceği, o şehrin afetlere karşı duyarlılığına bağlıdır. Afetlere karşı dayanıklı kentler inşa etmeliyiz. Afetleri önleyemeyebiliriz ama sonuçlarını önlemek bizim elimizde.”