Beylikdüzü’nde 'alacak verecek' meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:43

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:44

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde, dün saat 17.00 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi olan 4 kişi cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde buluştu. Kişiler arasında tartışma çıkarken şahıslar dışarı çıktı.

Tartışma giderek büyürken alacaklı olduğu öğrenilen M.S.A., silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Olayda karşı tarafta bulunan S.D. bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri M.S.A.’yı gözaltına alırken yaralanan S.D. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri caddeye gelerek çalışma yaptı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.