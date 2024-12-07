Beylikdüzü’nde binadaki patlama sonrası yeraltı görüntüleme cihazı ile arama yapılıyor
Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından, enkaz altında başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı Jandarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıyor.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan doğalgaz patlamasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Patlama sonrası binanın çöken bölümlerinde yeraltı görüntüleme cihazları ve ortam dinleme teknolojileri kullanılarak ayrıntılı incelemeler yapılıyor.
Olası bir kurtarma operasyonu için çalışmalar sürerken, ekipler enkaz altında birilerinin bulunma ihtimalini değerlendiriyor.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve arama-kurtarma çalışmaları sürerken, patlamanın kesin nedenine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.
Etiketler: #beylikdüzü #doğalgaz patlaması
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