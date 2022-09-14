Beylikdüzü'nde feci kaza: Metrelerce sürüklendi, hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde otomobilin çarpması sonucu yola savrulup hafif ticari aracın altında sürüklenen kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Beylikdüzü'nde D-100 karayolundaki Beylikdüzü alt geçidinde yürürken yola çıkan Volkan Özkan, bir otomobilin çarpması sonucu savruldu.
Bu sırada hareket halindeki hafif ticari aracın altına aldığı Özkan sürüklendi. Özkan'ı yaklaşık 350 metre sürükleyen hafif ticari aracın sürücüsü girdiği akaryakıt istasyonunda, yurttaşların uyarısı üzerine durdu.
Sürücü, durumu fark etmediğini belirtirken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Araç altından çıkartılan Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazaya karışan sürücüler polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçlar ise otoparka çekildi.
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