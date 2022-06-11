Pendik'te yangın paniği: Daire alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü sardı!
İstanbul Pendik’te 5 katlı binanın birinci katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.
Yangın, 11 Haziran Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Esenler Mahallesi, Nebi Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında bilinmeyen katında çıktı. Alevleri gören çevredekiler polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekipleri alev alev yanan daireyi yaklaşık bir saat süren çalışmayla söndürürken, binada mahsur kalan 2 kişiyi de merdiven aracıyla aşağıya indirildi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan yangın sırasındaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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