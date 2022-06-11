Pendik'te yangın paniği: Daire alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü sardı!

İstanbul Pendik’te 5 katlı binanın birinci katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 14:49
Pendik'te yangın paniği: Daire alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü sardı!
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Yangın, 11 Haziran Cumartesi günü saat 12.30 sıralarında Esenler Mahallesi, Nebi Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında bilinmeyen katında çıktı. Alevleri gören çevredekiler polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri alev alev yanan daireyi yaklaşık bir saat süren çalışmayla söndürürken, binada mahsur kalan 2 kişiyi de merdiven aracıyla  aşağıya indirildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan yangın sırasındaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 


İstanbul Pendik yağmur daire
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