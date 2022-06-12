Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır’da 25 katlı binanın 20. katında çıkan yangında bir yurttaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
12 Haziran 2022 Pazar, 10:05
Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın! Ölü ve yaralılar var
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi’ndeki A Plus konutlarında bulunan 25 katlı binanın 20’inci katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kontrollü bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği daire yangın uzun süre sonra kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye erleriyle birlikte 50'ye yakın kişi yangından etkilendi.

Etkilenenlerin kimisine olay yerinde müdahale yapılırken, kimisi kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. 27 yaşındaki Hüseyin Yıldız yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1’i itfaiye eri 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

 


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