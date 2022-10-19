Beylikdüzü'nde minibüste kavga: 3 kadın birbirine girdi!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:24

Adnan Kahveci Mahallesi yönüne giden bir minibüste iddiaya göre; kendi aralarında konuşan iki kadın ile söylediklerini üzerine alındığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı. Ardından kadın yolcu, aralarında konuşan iki kadınla kavga etmeye başladı.

YOLCULAR ZOR AYIRDI

Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.