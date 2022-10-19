Beylikdüzü'nde minibüste kavga: 3 kadın birbirine girdi!
İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki minibüste 3 kadın arasında kavga çıktı. Yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı iddia edilen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adnan Kahveci Mahallesi yönüne giden bir minibüste iddiaya göre; kendi aralarında konuşan iki kadın ile söylediklerini üzerine alındığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı. Ardından kadın yolcu, aralarında konuşan iki kadınla kavga etmeye başladı.
YOLCULAR ZOR AYIRDI
Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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