Beylikdüzü’nde panik anları... E-5 Karayolu’nda seyir halindeki aracın önüne atladı!

İstanbul Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu kadın, E-5 karayolunda seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden kadına çevredeki yurttaşlar yardım ederken, kaza anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:10
Beylikdüzü’nde panik anları... E-5 Karayolu’nda seyir halindeki aracın önüne atladı!
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Beylikdüzü mevkii E-5 karayolu üzerinde, dün gece saatlerinde yabancı uyruklu kadın sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir sitenin önünde bilinmeyen bir nedenle panikle ağlamaya ve bağırmaya başladı.

Çevredeki yurttaşlar kadının yanına giderek yardım etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine polis ve ambulans gelerek kadını sakinleştirirken kadın, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

SOYUNARAK YÜRÜDÜ

Aynı kadının gece saatlerinde Beylikdüzü E-5 karayolu üzerinde soyunarak tehlikeli şekilde yürüdüğü görüldü. Yol kenarındaki vatandaşlar, süratle geçen araçların önüne atılmaya çalışan kadını uyardı.

ARACIN ÖNÜNE ATLADI

Bir anda yola çıkan kadın seyir halindeki bir arabanın önüne atlayarak kazaya sebep oldu. Kadına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle dururken vatandaşlar yerde kalan kadını kaldırıma taşıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


beylikdüzü E-5 Karayolu E-5

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