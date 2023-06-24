D100 Karayolu üzerinde şüpheli ölüm: Ağaca asılı halde bulundu

Yayınlanma: 24.06.2023 - 12:59

Güncelleme: 24.06.2023 - 13:17

Olay, D100 Karayolu İstanbul istikameti Çayırova Köprüsü Bayramoğlu Kavşağındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüler, ağaca asılı halde bir erkek şahsı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde erkek şahsın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri erkek şahsın, ayakkabı bağcığıyla şüpheli şekilde öldüğünü tespit etti.

35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek şahsın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.