Beylikdüzü'nde 'silah' üreten ve ticaretini yapanlara operasyon: Adli kontrolle serbest kaldı

Yayınlanma: 08.10.2024 - 09:53

Güncelleme: 08.10.2024 - 10:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adreste silah üretilerek ticaretinin yapıldığını belirledi.

Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, içeride bulunan Z.A.D. (23) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 3 Adet değişik marka ve modellerde ruhsatsız tabanca, 250 adet 45 kalibre fişek, 93 adet değişik renk ve modellerde namlu, 7 adet siyah renkli silah gövdesi, 5 adet değişik renk ve modellerde silah üst sürgü kapağı, 5 adet siyah renkli şarjör, 35 adet silah sürgü yayı, 7 adet değişik renk ve modellerde silah iç mekanizması, 2 adet silah tetik mekanizması, 2 adet icra mili, 1 adet silah yapımında kullanılan törpü, 12 adet değişik boyutlarda matkap ucu, 1 adet siyah renkli çelik yelek ele geçirildi.

Öte yandan 'silah imalatı' ve 'silah ticareti' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli Z.A.D adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.