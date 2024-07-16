Beylikdüzü'nde tekne ile bot çarpıştı, denize düşen bir kişi yaşamını kaybetti
İstanbul Beylikdüzü'nde bir marinada tekne ile botun çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun (41) cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, marina önlerinde seyreden tekne ile bot belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bot içerisinde bulunan Selçuk Mahanoğlu denize düştü.
Haber edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve deniz polisi çağrıldı.
Gelen ekiplerce denize düşen Mahanoğlu'nun kurtarılması için çalışma başlatıldı.
6 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Mahanoğlu yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı alanın 150 metre ilerisinde kıyıya yakın bir yerde ölü bulundu.
Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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